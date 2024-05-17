Москва, 18 мая, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Власти России ожидают поставки в 2025 году первых девяти самолётов МС-21, следует из распоряжения правительства. Документ закрепляет изменения в комплексную программу развития российской авиаотрасли до 2030 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиалайнер МС-21

При этом с 2026 года планируется ежегодно производить более 20 единиц лайнеров SSJ New, а с 2029 года — по 72 единицы МС-21.

«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолётов SSJ New, а программа создания самолётов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых девяти машин в 2025 году», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года Росавиация выдала разрешение на перевозку 211 пассажиров на МС-21, что является максимальной загрузкой борта. ПАО «Яковлев», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха», провёло наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа этого лайнера. Проверка подтвердила соответствие самолёта нормам безопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования.

В конце февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийный выпуск МС-21 может начаться в 2025–2026 годах. Он уточнил, что испытания самолёта продолжаются.

МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. В условиях санкций против России его серийное производство неоднократно откладывалось.