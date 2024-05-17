Вашингтон, 18 мая, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пока не возобновляли замороженные ранее поставки Израилю авиационных бомб. Об этом в ходе брифинга для журналистов 17 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Была пауза в поставке авиабомб массой 2000 фунтов. Пауза всё ещё соблюдается», — заявил Кирби.

По его словам, Соединённые Штаты продолжают предоставлять Израилю другие воды вооружения. При этом представитель Белого дома не указал, о поставках какого именно оружия идёт речь.

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий бесперебойные поставки вооружений Израилю. Кроме того, документ включает возможность лишения Государственного департамента и Пентагона части финансирования в случае неподчинения. В поддержку законопроекта высказались 224 конгрессмена, 187 выступили против. В ближайшее время документ поступил на рассмотрение в сенат.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, где укрываются более миллиона палестинцев, вынужденных покинуть свои дома на севере анклава. Израильские военные взяли под контроль пограничный переход на границе Газы с Египтом, прекратив поток гуманитарной помощи через КПП.

Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон прекратит военную поддержку Израиля, если израильские вооружённые силы расширят военную операцию в секторе Газа, начав наступление на Рафах. По словам главы государства, в первую очередь будут прекращены поставки артиллерийских боеприпасов в дополнение к уже существующим запретам. Он также напомнил, что США ранее ввели запрет на поставки Израилю авиационных бомб.