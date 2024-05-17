Москва, 18 мая, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Юноша 16 лет задержан по подозрению в убийстве домработницы в Новой Москве. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что тело женщины 1957 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружено в частном доме, расположенном в посёлке Первомайское в Новой Москве.

По подозрению в преступлении задержан 16-летний молодой человек, который пояснил, что у него возник конфликт с домработницей, в ходе которого он напал на неё. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты СК Москвы осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства преступления. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в загсе города Саянска в Иркутской области мужчина зарезал свою жену, с которой заключил брак в апреле этого года. Преступление произошло 16 мая во время подачи парой заявления о разводе. Женщина скончалась на месте. В браке муж и жена находились меньше месяца.

В конце апреля в Москве в торговом центре «Косино Парк» на Святоозёрской улице мужчина из ревности напал с ножом на бывшую жену, когда она находилась в примерочной. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения. Москвича задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.