Тель-Авив, Израиль, 17 мая, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Тело похищенной ХАМАС 22-летней студентки из ФРГ Шани Лук, похищенной ХАМАС 7 октября прошлого года, обнаружено израильскими военнослужащими (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом 17 мая сообщило издание The Jerusalem Post.

Фото: соцсети Погибшая студентка из ФРГ Шани Лук

Видеозапись с захваченной девушкой опубликовали боевики ХАМАС в октябре прошлого года. Девушка на видео избитая и без сознания лежит в кузове пикапа. Мать опознала Шани Лук по татуировкам и дредам и призвала сделать всё возможное для спасения своей дочери. Но позднее МИД Израиля подтвердил гибель девушки.

Информацию о том, что тело Шани Лук найдено и опознано, МИД Израиля сообщил в октябре прошлого года, но теперь в результате совместной операции ЦАХАЛ и спецслужб тело удалось вывезти из Газы. Как уточнил пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, помимо Шани Лук, обнаружены тела 28-летней Амиты Бускила и 57-летнего Ицхака Гелернтера. Все трое в момент атаки ХАМАС находились на музыкальном фестивале «Нова», который проходил в нескольких километрах от границы с сектором Газа. Гости фестиваля стали первыми жертвами нападения боевиков.

«Тела заложников были обнаружены в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ISA (Израильское агентство безопасности, спецслужба Израиля. — Прим. ред), основанной на точных разведданных ISA, полученных в ходе допросов террористов, которые были задержаны в секторе Газа, а также на разведданных штаб-квартиры разведывательного управления ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

В настоящее время тела убитых опознаны, а родственники уведомлены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская заложница Джудит Вайнштейн умерла от полученных ранений вследствие бомбардировки сектора Газа. Ей не смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь из-за разрушенной израильской армией больницы.

70-летняя женщина скончалась от ранений. Месяц назад в помещение, в котором находилась заложница, попал снаряд. Женщина находилась в заложниках с октября 2023 года.

Проект соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение всех израильских заложников.

Согласно данным палестинского Министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тыс. детей и 8,4 тыс. женщин. Пострадали более 77,8 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 8 тыс.