Москва, 17 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Французская продовольственная компания Danone завершила сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 мая на официальном сайте французского производителя.

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«Вслед за публикацией пресс-релиза о получении Danone разрешений российских регулирующих органов, необходимых для передачи своего бизнеса в EDP в России компании ООО «Вамин Р», Danone объявляет о завершении этой сделки», — говорится в пресс-релизе.

В феврале Danone заявляла о намерении продать свои российские активы молочному предприятию «Вамин Татарстан» за 17,7 миллиарда рублей, из которых 7,7 миллиарда будут направлены на погашение долга.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент России Владимир Путин признал утратившими силу отдельные пункты указа о передаче иностранной доли в российской «дочке» Danone во временное управление Росимуществу.

В июле 2023 года Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что многие зарубежные бренды уже давно продают продукцию, произведённую на отечественных мощностях. При этом глава государства подчёркивал, что власти никогда никого не принуждали покинуть российский рынок, а даже наоборот, предлагали подумать о последствиях.