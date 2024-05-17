Вашингтон, 17 мая, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поддерживают и не подталкивают Киев к ударам по России с помощью передаваемого Вашингтоном вооружения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов 17 мая.

Минобороны Украины

В ходе брифинга 17 мая ему задали вопрос о том, готовы ли США на фоне наступления Вооружённых сил России в Харьковской области пересмотреть своё отношение в вопросе недопустимости применения Вооружёнными силами Украины американского оружия для нанесения ударов по российской территории.

«Мы не подталкиваем Украину к применению переданного американского вооружения для ударов по территории России. Это наша политика, она не изменилась», — указал Кирби.

Накануне неизменность позиции Соединённых Штатов по применению Украиной американского вооружения подтвердила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, администрация США не планирует пересматривать свою позицию в этом вопросе и настаивает на том, чтобы Киев использовал переданное Вашингтоном оружие для возврата «суверенной территории Украины».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что ряд депутатов Верховной рады Украины прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить украинским войскам наносить удары по территории России американским оружием для якобы уничтожения военных складов.

Посол России в США Анатолий Антонов подчёркивал, что реакция американских официальных лиц на атаки ВСУ по жилым кварталам свидетельствует о готовности коллективного Запада во главе с Вашингтоном делать всё, чтобы снять ответственность с киевского режима за подобные террористические атаки.