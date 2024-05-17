Москва, 17 мая, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщила 17 мая пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Первому вице-премьеру Денису Мантурову поручено координировать вопросы технологического развития России и программы развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной промышленности и гособоронзаказа, а также цифровизации в этих сферах.

Кроме того, в его обязанности включили контроль над проектом «Международная кооперация и экспорт», госполитику в торговле, вопросы по обустройству госграницы, обеспечению гражданской обороны от ЧС. Он будет координировать работу Минпромторга, Роскосмоса, Росатома и ряда других ведомств, работающих по вопросам в зоне его ответственности. Также ему поручили курировать социально-экономическое развитие субъектов УФО.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать вопросы здравоохранения, медицины, фармакологии, санитарно-эпидемиологического благополучия и надзора за защитой прав потребителей. Она также будет отвечать за госполитику в области культуры и за контроль нацпроектов «Демография», «Здравоохранение» и «Культура». Голикова будет курировать Минздрав, Минкультуры, Минтруд и ряд других ведомств.

Заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко поручили контролировать цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольную политику.

Вице-премьер Александр Новак продолжит отвечать за электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс. Он также стал куратором экономического блока.

За вице-премьером Алексеем Оверчуком остались вопросы госполитики в сфере интеграции. Кроме того, будет заниматься вопросами, касающимися ЕАЭС, СНГ, Союзного Государства России и Белоруссии, БРИКС, ШОС и G-20.

Дмитрию Патрушеву поручили курировать сельское хозяйство и АПК, а также вопросы экологии и недропользования. Транспортный блок Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым. Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев будет дальше курировать развитие Дальнего Востока и Арктики.

Вопросы государственной жилищной политики, ипотеки, архитектуры, градостроительства и земельных отношений поручено контролировать вице-премьеру Марату Хуснуллину. Под ответственность вице-премьеру Дмитрию Чернышенко передали общее и среднее профессиональное образование, а также молодёжную политику.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство России сложило полномочия в связи с вступлением Владимира Путина в должность президента после переизбрания. Глава государства оставил на посту премьер-министра Михаила Мишустина. 14 мая Путин утвердил новый состав правительства.