Москва, 17 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись в сторону посёлка Боровая в Изюмском районе Харьковской области. Об этом 17 мая сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть также определенные результаты и на других участках харьковского фронта. Один из них — сватовско-купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции», — написал он.

Ганчев добавил, что главный город, на пороге освобождения которого находится российская армия, — это Волчанск.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, а 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Ранее на этом направлении российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

Президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый день продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова российского лидера, предположил, что Путин, говоря об отсутствии планов брать Харьков, мог иметь в виду, что вокруг города будут созданы такие условия, из-за которых ВСУ решат его не оборонять.