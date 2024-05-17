Москва, 17 мая, 2024, 20:07 — ИА Регнум. В России могут увеличить сумму штрафа за курение в неположенных местах. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Артём Метелев.

Алексей Колчин ИА Регнум

Он сообщил, что пакет антитабачных законопроектов направили в Правительство и Верховный суд.

В документах содержится предложение поднять штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 500 до 1500 рублей. Отдельно предложили поднять до 30 тысяч рублей штраф за курение на детских площадках. Сейчас нарушители платят от двух до трёх тысяч рублей.

За курение ребенка до 16 лет законопроект предполагает штраф для его родителей в размере семи тысяч рублей.

Также в документе предложили ввести уголовную ответственность за продажу табака несовершеннолетним и добавили ряд инициатив по продаже вейпов.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России. По информации инициаторов, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

В беседе с ИА Регнум врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев заявил, что электронные сигареты однозначно опасны, а степень вреда, который они способны нанести, ещё предстоит изучить. По его словам, вейпы не стали панацеей для курильщиков. Люди с никотиновой зависимостью переходили на них только тогда, когда невозможно выкурить обычную сигарету. Врач добавил, что также ещё не изучили ингредиенты, которые входят в состав вкусовых добавок, а значит, нельзя пока спрогнозировать влияние этих веществ на организм человека.