Вашингтон, 17 мая, 2024, 19:48 — ИА Регнум. США де-факто пересматривают наиболее строгие элементы введённого в декабре 2023 года странами G7 запрета на импорт российских алмазов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ptukhina Natasha

«Соединенные Штаты пересматривают самые строгие элементы запрета «Большой семерки» на российские алмазы», — говорится в материале.

По его данным, США вышли из рабочей группы G7 по вопросу строгого контроля за алмазами. Один из источников агентства назвал Вашингтон «присутствующим, но не участвующим».

Решение американские власти приняли после негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и нью-йоркских ювелиров.

В Госдепартаменте США от комментариев по этому вопросу отказались.

Как сообщало ИА Регнум, 12-й по счёту пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый в декабре 2023 года, в частности, запретил с 1 января 2024 года ввоз бриллиантов из России. Аналогичные меры ввели страны «Большой семёрки». При этом с марта импортёры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы не происходят из России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение запрета на импорт алмазов из России, отметил, что отечественные компании примут меры, чтобы компенсировать риски.

В ноябре 2023 года в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что санкции против российских алмазов только повысят их стоимость на мировом рынке. Эксперт напомнила, что по необработанным алмазам Россия является первым экспортёром в мире. Основными покупателями российских алмазов, как уточнила Новикова, являются Бельгия, ОАЭ и Индия. Нью-Дели за 2023 год выкупил рекордное количество этих драгоценных камней из России на сумму более $200 млн.