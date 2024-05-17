Москва, 17 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны. Об этом 17 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Национальная полиция Украины Сотрудники полиции на месте удара по порту в Одесской области

«В 18:30 был прилёт в городе Южном Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — привёл его слова телеканал RT.

По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, там зафиксировали работу систем HIMARS дальнобойными ракетами.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. По его данным, в 15:20 мск одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное. Российские военные нанесли мощный удар по военной части, была сильная детонация. Пожарные и скорая приехали через 35 минут.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 17 мая проинформировал о 28 нанесённых ударах по объектам ВСУ за неделю. Он уточнил, что удары российские военные наносили по командным пунктам, объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, средствам ПВО и по складам с оружием и боеприпасами, горючего, цехам по производству и местам хранения ударных и безэкипажных катеров и беспилотников.