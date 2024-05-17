Подполье: ВС РФ нанесли удар по порту Южный, где готовят морские дроны ВСУ
Подполье: ВС России нанесли удар по порту Южный, где готовят морские дроны ВСУ
Москва, 17 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны. Об этом 17 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«В 18:30 был прилёт в городе Южном Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — привёл его слова телеканал RT.
По данным подполья, в Южном готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, там зафиксировали работу систем HIMARS дальнобойными ракетами.
Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. По его данным, в 15:20 мск одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное. Российские военные нанесли мощный удар по военной части, была сильная детонация. Пожарные и скорая приехали через 35 минут.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 17 мая проинформировал о 28 нанесённых ударах по объектам ВСУ за неделю. Он уточнил, что удары российские военные наносили по командным пунктам, объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, средствам ПВО и по складам с оружием и боеприпасами, горючего, цехам по производству и местам хранения ударных и безэкипажных катеров и беспилотников.