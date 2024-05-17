Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

IMAGO/Manfred Segerer/TASS

Такое решение суд принял по заявлению «Русхимальянса», который является оператором строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Общая сумма арестованного имущества составила 462,67 млн евро.

В 2021 году «Русхимальянс», немецкий консорциум Linde и ООО «Ренессанс Хэви Индастрис» заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. «Русхимальянс» перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза. Банки-гаранты отказались исполнять обязательства, чтобы не нарушать европейские санкции.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года арестовал активы Linde в России — в качестве обеспечительной меры по иску «Русхимальянса». Стоимость арестованных активов составила 35 млрд рублей. Речь шла о долях и акциях немецкой компании более чем в десяти российских юрлицах, а также правах требования к российским компаниям. Причиной иска стал отказ немецкой компании от выполнения обязательств по строительству завода в Усть-Луге.