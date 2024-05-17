Москва, 17 мая, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Центр МВД России в Никарагуа не остановит работу из-за санкций США и продолжит бороться с наркобизнесом. Об этом 17 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Работу центра санкции не остановят. Мы продолжим бороться с наркобизнесом с теми партнёрами, которые разделяют с нами цели противодействия общим для всех вызовам безопасности», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что санкции в отношении центра МВД — это явный «выстрел в ногу», нелепый и опасный не только для американцев, которые пытаются защититься от наркотрафика и миграционного потока, но и для их соседей.

Захарова рассказала, что центр МВД в Никарагуа подрывает экономические основы наркобизнеса, финансирующего терроризм и оргпреступность. В результате этих усилий силовики изъяли тонны наркотиков и задержали сотни преступников. Это привело к тому, что Никарагуа стала наиболее безопасной страной в Центральной Америке.

Американский минфин 15 мая ввёл санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа, заявив, что там обучаются местные силовики, которые «несправедливо задерживают и заключают в тюрьму граждан за выражение ими инакомыслия и ограничивают права и свободы жителей».

Учебный центр МВД России в Никарагуа открыли в 2017 году. Помимо местной полиции, тренировки там проходят силовики из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.