Москва, 17 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Народного художника России Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был.

Алексей Никольский /РИА Новости Церемония прощания с народным художником РФ Сергеем Андриякой

«Похороны состоятся на Даниловском кладбище», — сообщила академия в Telegram-канале.

Отпевание художника проведут 18 мая в 11:30 в Храме Спаса Преображения на Болвановке.

Как сообщало ИА Регнум, народный художник России Сергей Андрияка скончался 16 мая. Ему было 65 лет.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Рисованием увлёкся с шести лет, учился в художественной школе при Институте имени Сурикова. Высшее образование получил в Московском художественном институте им. Сурикова на факультете живописи. С 1982 по 1985 год работал в творческих мастерских Академии художеств СССР. В 1983 году вступил в Союз художников СССР.

Школу акварели Андрияка основал в 1999 году и являлся её бессменным художественным руководителем. 12 сентября 2012 года в Москве открылось новое учебное заведение высшего образования — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В живописи художник отдавал предпочтение пейзажам и натюрмортам. Многие работы посвящены архитектуре российских и зарубежных городов. В 2005 году его удостоили почётного звания «Народный художник России».