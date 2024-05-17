Вашингтон, 17 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Российская армия в зоне проведения специальной военной операции на Украине с апреля 2024 взяла освободила больше территории, чем удалось захватить Киеву в ходе контрнаступления минувшего года, сообщила 17 мая газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Успехи российских сил <…> значительные, поскольку оказывают давление на украинских военных на широком географическом пространстве», — отметили авторы статьи.

Согласно данным, приведённым в материале, с апреля по май 2024 года российские военные освободили от украинской армии 294 квадратных миль (около 761 кв. км. — Прим. Ред.), а с июня по декабрь 2023 года ВСУ захватили 199 квадратных миль (515 кв. км. — Прим. Ред.).

Как сообщало 17 мая ИА Регнум, стремительное наступление российских войск, начавшееся в Харьковской области неделю назад, стало сюрпризом для Запада. Генерал авиационного корпуса Вооружённых сил Франции Брюно Клермон заявил, что в прорыве на севере Харьковской области участвуют от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих. Французский генерал назвал логичным наступление на этом направлении, так как там рядом находится Белгород.

Президент Владимир Путин, комментируя успехи российских войск под Харьковом, заявил, что планов о взятии под контроль Харькова у России нет. По словам президента, вина за операцию на харьковском направлении лежит на Киева, а действия российских военных — это ответ на обстрелы ВСУ. Операция российских сил связана с необходимостью создать санитарную зону, подчеркнул он.

В Минобороны 17 мая сообщили, что российская армия в ходе боёв в Харьковской области в период с 11 по 17 мая освободила 12 населённых пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья, Глубокое и Плетеневка.