Белгород, 17 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Пострадавших при повторном обрушении дома в Белгороде пожарных выписали из больницы. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

В ведомстве рассказали, что Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин 12 мая первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении они успели покинуть опасную зону, но получили травмы.

Отмечается, что, превозмогая боль, спасатели снова принялись разбирать завалы, и только после завершения поисков обратились за медицинской помощью.

«Все трое были госпитализированы. Сегодня они вернулись домой и снова в строю», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

На улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома. Поисково-спасательные работы завершили 13 мая. По данным МЧС, спасли 17 человек. Изначально сообщалось о 15 погибших. Позднее в МЧС сообщили, что число жертв обрушения подъезда многоэтажки возросло до 17 человек. Двоих погибших обнаружили 14 мая.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Он она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.