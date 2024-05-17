* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Журналиста Богдана Бакалейко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД.

кадр из видео Журналист Богдан Бакалейко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Бакалейко Богдан Владимирович, 16.05.1991 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в базе.

По информации правоохранительных органов, в отношении Бакалейко возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), сообщил ТАСС. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внес блогера и журналиста Богдана Бакалейко в список иностранных агентов 23 марта 2023 года. В тот же день в список попали блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и еще два человека.

Ранее сообщалось, что против лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело за уклонение от статуса иноагента. Также Макаревича ожидает проверка на экстремизм. Причиной тому стал разговор с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Уверенный, что общается с главой киевского режима Владимиром Зеленским, музыкант заявил, что ожидает победы Киева в конфликте с Москвой и готов дать концерт «в первый же день победы».