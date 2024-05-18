Москва, 18 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Россияне меняют смартфоны примерно раз в два года. Такая частая смена устройств достаточно затратна, а также вредит окружающей среде. В свою очередь производители смартфонов гарантируют срок эксплуатации не более двух лет. Однако, по мнению старшего менеджера «МегаФона» Павла Бизяева, при правильной эксплуатации срок службы устройства может быть гораздо дольше.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Ключевое слабое место современных смартфонов — экран. Большинство обращений в сервисные центры приходится на ремонт именно дисплея. Эксперт рекомендует не экономить на защитных аксессуарах. По словам Павла Бизяева, одной пленки или защитного стекла будет недостаточно, так как чехол также играет важную роль в защите экрана. Он рекомендует подобрать кейс из силикона, который поглощает удары. При этом кейс должен выступать за пределы экрана. Двойной защитой станет использование чехла-книжки. Пользователи также могут оформить страховку мобильного телефона при его покупке.

Смартфон используется не только для звонков, но и для прослушивания музыки, просмотра сериалов, навигации. Такая активная эксплуатация перегружает и аккумулятор, и процессор, и если телефон используют слишком интенсивно, он перегревается. Бизяев рекомендует делать перерывы в использовании телефона и избегать резких температурных перепадов.

Другая распространённая причина, по которой нужно менять смартфон, — это значительное снижение ёмкости аккумулятора. Он состоит в основном из лития, поэтому лучше использовать переменную зарядку. Эксперт советует поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение всего дня. И точно не стоит оставлять его заряжаться на всю ночь.

Снизить нагрузку на аккумулятор также можно, уменьшив яркость, отключив службы определения местоположения, подключение по Bluetooth, так как они постоянно работают в фоновом режиме.

Активным пользователям игр и любителям смотреть фильмы на смартфоне эксперт предлагает обратить внимание на смартфоны с функцией обходной зарядки (Bypass Charging). Бизяев поясняет, что с ней можно подключить телефон к питанию, но заряд при этом будет подаваться на материнскую плату, а не на аккумулятор. Так аккумулятор будет дольше держать зарядку даже во время использования смартфона, а срок службы телефона будет продлён.

Ещё один совет — обновление приложений и чистка памяти. Дело в том, что обновления направлены на исправление ошибок, повышение производительности и безопасности. Чистка памяти, в свою очередь, позволит системе легче запускать приложения и различные службы без дополнительной нагрузки на процессор и аккумулятор.

Если смартфон начал медленно и некорректно работать, эксперт рекомендует обратиться к специалистам по ремонту для оценки его состояния. Возможно, ситуацию можно исправить заменой аккумулятора или дисплея. Если и это не поможет, он предлагает рассмотреть приобретение восстановленного смартфона. Они дешевле, но при этом имеют гарантию.