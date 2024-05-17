Москва, 17 мая, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Москве в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 87,5 тысячи учащихся школ и выпускников прошлых лет, а основной государственный экзамен — почти 110 тысяч девятиклассников. Об этом 17 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что на базе школ будет работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. Все аудитории на ЕГЭ оборудовали системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели.

Кроме того, ещё 15 пунктов организовали в московских больницах. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медицинские учреждения, приём экзаменов организуют на дому.

«Мы создали все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап», ― написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр добавил, что в помощь школьникам с января проходили различные практикумы, также ребята писали тренировочные экзамены. Также самостоятельно подготовиться учащиеся могут с помощью «Московской электронной школы». Кроме того, в городе есть программа психологической поддержки для учащихся и их родителей, которая поможет справиться с возможным стрессом.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдать один предмет до конца приёмной кампании. Так, 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июля.

Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая — география, литература и химия, 28 мая — русский язык, 31 мая — математика базового и профильного уровней, 4 июня — обществознание.

Собянин 5 апреля заявил, что одним из приоритетов развития образования в Москве до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению. Он отметил, что для этого школьники будут проходить практикумы по подготовке к ЕГЭ. По его словам, учебные группы сформируют по уровню знаний.

Мэр добавил, что школы с предпрофессиональными классами, предлагающие углублённую подготовку к будущей профессии, появятся во всех столичных районах. А уже в этом году во всех учебных заведениях столицы внедрят единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа− и ИТ-классах.

Собянин отметил, что за последние десять лет в Москве значительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. Москвичи являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, набравших высокие баллы по итогам сдачи ЕГЭ, увеличилась почти втрое.