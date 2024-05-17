Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
Москва, 17 мая, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Москве в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 87,5 тысячи учащихся школ и выпускников прошлых лет, а основной государственный экзамен — почти 110 тысяч девятиклассников. Об этом 17 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что на базе школ будет работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. Все аудитории на ЕГЭ оборудовали системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели.
Кроме того, ещё 15 пунктов организовали в московских больницах. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медицинские учреждения, приём экзаменов организуют на дому.
«Мы создали все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап», ― написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр добавил, что в помощь школьникам с января проходили различные практикумы, также ребята писали тренировочные экзамены. Также самостоятельно подготовиться учащиеся могут с помощью «Московской электронной школы». Кроме того, в городе есть программа психологической поддержки для учащихся и их родителей, которая поможет справиться с возможным стрессом.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле в России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдать один предмет до конца приёмной кампании. Так, 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.
Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июля.
Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая — география, литература и химия, 28 мая — русский язык, 31 мая — математика базового и профильного уровней, 4 июня — обществознание.
Собянин 5 апреля заявил, что одним из приоритетов развития образования в Москве до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению. Он отметил, что для этого школьники будут проходить практикумы по подготовке к ЕГЭ. По его словам, учебные группы сформируют по уровню знаний.
Мэр добавил, что школы с предпрофессиональными классами, предлагающие углублённую подготовку к будущей профессии, появятся во всех столичных районах. А уже в этом году во всех учебных заведениях столицы внедрят единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа− и ИТ-классах.
Собянин отметил, что за последние десять лет в Москве значительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. Москвичи являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, набравших высокие баллы по итогам сдачи ЕГЭ, увеличилась почти втрое.