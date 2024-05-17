Украина, 17 мая, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Новый начальник территориального центра комплектования (военкомата) Черкасской области Роман Богдан, приглашённый на заседание горсовета Канева мэром города Игорем Ренькой, не только познакомился с местными депутатами, но и раздал им повестки, сообщило 17 мая украинское издание «Страна. ua».

кадр из видео

«Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки», — прокомментировал ситуацию градоначальник.

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Издание также опубликовало видео, как Богдан на заседании заявил, что ряд депутатов проигнорировали распоряжение прийти в военкомат. Его помощник вышел к трибуне, зачитал фамилии, на кого выписали документы, мужчины походили к нему и получали «приглашение» в военкомат.

Повестки вручили шести депутатам. Их призвали принять «правильное решение». По словам Богдана, в военкомат якобы вызывают только для сверки данных, от также добавил, что ещё нужно будет пройти медицинскую комиссию.

На Украине не скрывают проблему с нехваткой желающих служить в армии. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 21 апреля сообщил, что украинские пограничники каждый день выявляют около десяти попыток выехать из страны по поддельным документам. Кроме того, уклонисты постоянно ищут места, где можно незаконно пересечь границу, а также подкупают пограничников, добавил он.

22 апреля стало известно о бегстве с Украины пограничника. Он заступил в ночной патруль на границе с Молдавией, дождался, пока его напарник уснёт, переоделся, бросил оружие и ушёл в соседнюю республику.

Украинские СМИ 9 мая сообщили, что пограничники часто ловят желающих сбежать в Венгрию или Румынию при попытке переплыть реку Тиса. При этом их не только штрафуют, но сразу выдают повестки в военкомат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 15 мая назвал рекордными масштабы уклонения мужчин от призыва на Украине. Он отметил, что 18 мая в стране начнёт действовать новый закон о мобилизации, который фактически лишает прав мужчин призывного возраста. Уклонисты бегут из страны, бросая имущество, в том числе автомобили, переодеваются в женскую одежду и ищут другие способы попасть за границу, добавил дипломат.