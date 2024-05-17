Москва, 17 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. 18 мая, в День музеев, посетители ВДНХ смогут узнать о масштабных культурных проектах, которые поддерживает «Роснефть». Компания сотрудничает с Мариинским театром, театром Эйфмана, хором Сретенского монастыря, Санкт-Петербургской филармонией имени Д. Д. Шостаковича, а также ведущими российскими музеями. Благодаря участию компании в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина прошли выставки картин Томаса Гейнсборо и живописи эпохи Эдо, а ещё несколько масштабных экспозиций были организованы в Эрмитаже.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В День музеев на ВДНХ нефтяники представят свои культурные проекты

«Компания — наш давний партнер, — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Раньше мы делали вместе выставки «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи», «Египтомания» и «Линия Рафаэля», при поддержке «Роснефти» в музее открыта постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Сейчас при помощи «Роснефти» в главном музейном комплексе Эрмитажа идёт обновление экспозиции «Культура и искусство Китая». Уже открыты для посещения три зала, посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. До конца года при участии нефтяной компании состоится открытие еще четырех залов по истории китайской культуры — от древности до XVII века.

Интервью Пиотровского об Эрмитаже и новом проекте, реализуемом при поддержке нефтяников, будет показано в кинозале павильона «Роснефти» в рамках Дня музеев на международной выставке «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.