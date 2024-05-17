Николаев, Украина, 17 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников /РИА Новости

По его данным, в 15:20 мск одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное под Одессой. Российские военные нанесли мощный удар по военной части, была сильная детонация. Пожарные и скорая приехали через 35 минут

«Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад с снарядами», — сообщил Лебедев.

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