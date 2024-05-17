Ставрополь, 17 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Спасатели полностью потушили пожар в строящемся здании у аэропорта в Минеральных Водах, сообщила 17 мая пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

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«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 55 спасателей и десять единиц техники. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минводах 17 мая. Огонь охватил кровлю строящегося сооружения на привокзальной площади воздушной гавани.

Пожар охватил площадь 150 квадратных метров. О происшествии экстренные службы сообщили в 16:04 мск, о ликвидации возгорания — в 16:13. Аэропорт в это время продолжал работать в штатном режиме.