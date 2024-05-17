Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Тормоза автобуса, упавшего в Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, были в исправном состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на данные автотехнической экспертизы.

МЧС России/ТАСС

«Автотехническая экспертиза предварительно установила, что тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — проинформировал канал.

Таким образом, основной версией крушения автобуса станет ошибка водителя, резюмировал «112».

Как сообщало ИА Регнум, автобус упал с моста в реку Мойку в центре Петербурга 10 мая. На опубликованных кадрах с камер наблюдения было видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило машину и упало с моста в воду. В результате происшествия погибли семь человек.

На допросе водитель Рахматшох Курбонов сообщил об отказе тормозов перед ДТП. Журналистам перед началом заседания суда он заявил, что нажимал на тормоз, но транспортное средство продолжало ехать.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил водителя упавшего в реку Мойку автобуса под стражу до 9 июля. В ходе заседания мужчина извинился перед пострадавшими и близкими погибших.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей. Следствие проанализирует работу компании «Такси», которая отвечала за перевозки по маршруту. Предстоит установить, обеспечивались ли трудовые права сотрудников, добавили в СК.