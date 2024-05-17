Москва, 17 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Москве прошла церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Андрей Епихин/ТАСС Журналист Максим Кононенко

Церемонию провели в храме Живоначальной Троицы в Троицке. Она началась в 12:00 по московскому времени.

Журналиста похоронили на кладбище рядом с деревней Губцево. Его могилу полностью закрыли траурные венки и цветы.

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О смерти журналиста и политического обозревателя Максима Кононенко стало известно 14 мая. Он скончался в возрасте 53 лет. По информации источника телеканала, ему стало плохо 13 мая. Врачи доставили мужчину в больницу с внутренним кровотечением, но на следующий день он умер.

Кононенко родился 13 марта 1971 года в Апатитах в Мурманской области. В Москву приехал в 1988 году и окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Он работал в сфере программирования, а также делал обзоры о поп-музыке, стал сотрудничать с рядом изданий.

Журналист вёл рубрику на радио «Вести FM», был сотрудником интернет-подразделения Первого канала и ведущим на НТВ. С 2013 по 2017 год был колумнистом «Известий» и сотрудничал с такими СМИ, как «РИА Новости», «RT на русском», «Газета.Ru» и другими изданиями.