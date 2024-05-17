Минеральные Воды, Ставропольский край, 17 мая, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В Минеральных Водах загорелось здание аэропорта. Об этом 17 мая сообщили в экстренных службах.

МЧС России

Уточняется, что огонь охватил крышу терминала.

«По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешёл на крышу терминала аэропорта», ― сказал представитель экстренных служб.

Очевидцы сообщили, что над зданием поднимается столб чёрного дыма.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что загорелось строящееся временное сооружение на привокзальной площади воздушной гавани. На работу аэропорта это не повлияло, он работает в штатном режиме.

Прибывшие на место ЧП пожарные уже локализовали возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошёл пожар. В работах по тушению возгорания участвовали 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Люди смогли самостоятельно покинуть здание.

Сотрудники противопожарных служб полностью ликвидировали возгорание на площади 300 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.