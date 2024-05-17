Москва, 17 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Нидерландская компания Yandex N. V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами «Яндекса». Об этом говорится в сообщении МКПАО «Яндекс».

Иван Шилов ИА Регнум

«МКПАО «Яндекс» объявляет, что нидерландская компания Yandex N. V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами «Яндекса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новой головной компанией стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Согласно представленным данным, Yandex N. V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», ещё 3,7% новой головной компании уже принадлежит компании «Яндекс. Технологии» — дочерней компании МКПАО «Яндекс». «Золотую акцию» Yandex N. V., которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, аннулировали.

На втором этапе Yandex N. V. продаст оставшуюся долю — около 28%. Ожидается, что сделку окончательно закроют в июле 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта акционеры нидерландской Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления. Отмечалось, что команда менеджеров «Яндекса» продолжит управлять компанией и оставит за собой право принятия ключевых решений. С этой целью создали «Фонд менеджеров». Этой структуре предоставят специальные права и право вето в рамках принятия решений по особым вопросам на совете директоров компании и на общем собрании акционеров.

10 апреля МКПАО «Яндекс» сменила генерального директора, эту должность занял Артём Савиновский. Он ранее был гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N. V.