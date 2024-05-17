Стокгольм, 17 мая, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Шведские власти предложили предоставить космодром Esrange в Кируне на севере страны для запуска военных спутников членов НАТО и Европейского союза. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на слова министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма.

кадр из видео Космодром Esrange. г. Кируна

Дипломат представил в США новую космическую стратегию королевства.

«Это станет дополнением к шведскому промышленному базису. Это сотрудничество позволит генерировать рабочие места, а в перспективе — доход для казны Швеции», — заявил Билльстрём.

Как утверждает телеканал, по вопросу использования космодрома в Кируне для запуска спутников приняли окончательное решение.

Сейчас у Европы нет возможности отправлять спутники со своей территории.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Вместе с Финляндией они подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация растянулась. В апреле 2023 года Финляндия всё же присоединилась к блоку, а Швеция ждала одобрений со стороны Турции и Венгрии.

Однако в Швеции сочли ненужным размещение постоянных баз НАТО на территории страны. Стокгольм настроен на общую работу в составе военного блока, в том числе на территории Швеции, но не считает нужным размещение постоянных баз, заявлял Билльстрём.

Обозреватели британской газеты Financial Times 7 марта отметили, что НАТО планирует активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как заявил изданию неназванный источник, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в Прибалтику.

В Министерстве иностранных дел России предупредили, что не оставят без ответа связку НАТО и Швеции. В НАТО будут активнее задействовать территорию этой страны для ведения военной деятельности, в России примут соответствующие действия зеркального характера, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.