Киев, 17 мая, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Украинскую армию ждут тяжёлые бои из-за неожиданного продвижения российской армии. Об этом 17 мая заявил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Вооружённые силы России начали наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску украинских войск.

«Мы понимаем, что впереди будут тяжёлые бои», — заявил он.

Сырский добавил, что российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, а 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Ранее на этом направлении российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.