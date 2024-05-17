Украина, 17 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Херсоне подходы к Вечному огню, куда в День Победы горожане возлагали цветы, окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами. Об этом 17 мая сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

ИА Регнум

«Мы попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей», — рассказал он.

Подпольщик напомнил, что в стране сейчас любую атрибутику Дня Победы квалифицируют как экстремизм, за это грозит как административная, так и уголовная ответственность. Однако, несмотря на это, в городе нашлись люди, которые возложили цветы к танку Победы и мемориалу воинов-афганцев.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в прошлом году отменили День Победы на 9 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования на 8 мая. Теперь вместо Дня памяти и победы над нацизмом в стране 9 мая празднуют День Европы.

Несколько дней спустя после того, как законопроект внесли в Раду с пометкой как неотложный, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг» об отношении украинских граждан ко Дню Победы, 83% жителей страны считают этот день праздником. Кроме того, 69,5% респондентов выступили против переноса празднования Дня Победы на Украине на 8 мая.

Несмотря на перенос Дня Победы, 9 мая киевляне принесли цветы к Вечному огню в парке Славы. При этом полиция не пустила к Вечному огню пенсионерку, которая хотела возложить цветы, из-за того, что на ней была советская символика.

Кроме того, на Украине после принятия в 2015 году закона о так называемой декоммунизации начали активно сносить советские и российские памятники. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов. После этого в стране начался новый этап борьбы со всем, что напоминало бы или было связано с российской и советской культурой.