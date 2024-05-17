Пекин, 17 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки в Харбин в ходе государственного визита в Китай, отвечая на вопросы журналистов, отказался прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Cristel, globallookpress.com

«Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», — сказал он.

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Путин рекомендовал сначала узнать у Макрона, отправит он войска или нет. Москва начнёт рассматривать последствия такого решения и варианты действий после того, как будет понимание, что Париж решился на этот шаг, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон в начале года сделал ряд заявлений о возможности отправки западных стран войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Путин предостерёг страны Запада от отправки войск на Украину. Он заявил, что последствия такой интервенции будут более трагичными, чем во время предыдущих вторжений.

6 мая ракетные соединения Южного военного округа Вооружённых сил России провели учения, отрабатывая применение нестратегического оружия. Минобороны объявило, что учения в том числе проводят в качестве ответа на провокационные заявления западных официальных лиц.