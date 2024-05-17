Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства, связанные с его визитом в Китай. На встрече со студентами Харбинского политехнического университета 17 мая глава государства пообещал, что скоро уедет из города.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Я хотел бы только извиниться перед жителями города за то, что в связи с приездом нашей делегации были приняты достаточно жёсткие меры обеспечения безопасности. Это вызвало определённые неудобства для граждан», ― сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это не его вина.

«Местные товарищи работают профессионально, жёстко. Я все понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определённые неудобства для граждан. Извините, пожалуйста, мы скоро уедем. Жизнь вернётся в нормальное русло», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР 17 мая глава государства возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая от японских захватчиков. Он поблагодарил власти страны и непосредственно жителей Харбина за бережное отношение к истории.

Также 17 мая российский президент посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, который является единственным действующим православным храмом в Харбине, и передал икону Спаса Нерукотворного. Кроме того, российский лидер провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

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На встрече со студентами Харбинского политехнического университета президент заявил, что Россия и Китай могут сделать многое, объединяя усилия в высокотехнологичных областях.

Российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая. На следующий день в Доме народных собраний состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждали широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.

По итогам переговоров главы России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.