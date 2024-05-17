Пекин, 17 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Идея олимпийского перемирия правильная, но, чтобы требовать что-то от России, спортивные чиновники сами должны следовать правилам олимпизма. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин в Харбине в ходе визита в Китай.

ТАСС/ Laurent Coust/ABACAPRESS.COM

Он отметил, что принципы олимпизма, в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными, не случайно они вырабатывались на протяжении веков.

«Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо», — сказал Путин.

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Глава государства подчеркнул, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, не допуская российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном страны.

Также президент подчеркнул, что для олимпийского движения ничего хорошего не будет, если спортивные чиновники будут ставить деньги во главу угла.

Как передавало ИА Регнум, с инициативой об олимпийском перемирии в отношении всех вооружённых конфликтов выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что инициативы о перемирии в украинском конфликте, включая идею президента Франции, усложняются намерением Киева перевооружиться и перегруппироваться, получив паузу.

Макрон на деле докажет, что действительно хочет перемирия, когда прекратит поставки оружия ВСУ, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бывший посол России во Франции Александр Орлов, в свою очередь, назвал инициативу Макрона об олимпийском перемирии одной из его оплошностей, напомнив, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию к участию в Олимпиаде.