Русская родственница Промеса считает, что дело футболиста сфабриковано
Москва, 17 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Мать бывшей участницы проекта «Дом-2» Мэри Кулешовой, которая ждет ребенка от футболиста Квинси Промеса, рассказала ИА Регнум, что уголовное дело против футболиста якобы сфабриковано, чтобы посадить её новоявленного родственника.
17 мая стало известно, что футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Он находился под арестом в ожидании экстрадиции в Нидерланды. Он был дважды заочно осуждён судом Нидерландов за торговлю наркотиками и вооружённое нападение на собственного двоюродного брата. Промес был освобождён из-под стражи на определённых условиях. Адвокаты футболиста не разглашают детали освобождения. По данным СМИ, покидать ОАЭ спортсмену нельзя.
Новость о том, что Квинси вышел из тюрьмы в Дубае, где находился с марта, очень обрадовала его близких в России. Ведь в Москве у него скоро появится дочь. Бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова вынашивает ребёнка от футболиста, сейчас она находится на девятом месяце беременности. Её мама и бабушка будущего ребёнка Снежана Кулешова рассказала ИА Регнум, что считает все обвинения против отца своей внучки злонамеренными выдумками.
«Мне, конечно, Квинси очень жаль, я очень надеялась, что он выйдет из тюрьмы как можно скорее. Мне кажется, что эти все истории про него — просто выдумка, чтобы его посадить. Квинси очень добрый и хороший человек, семью свою любит и к нам всегда хорошо относился. Он мне футболку подписал, я её берегу. Квинси меня так часто на футбол звал, когда они с командой в Краснодар приезжали», — поделилась 52-летняя мать Мэри Кулешовой Снежана Витальевна.
28-летняя Мэри Кулешова должна родить в ближайшее время. Женщина рассказала своим подписчикам в соцсетях, что уже заключила контракт на роды и советуется с ними, какие товары для ухода за малышкой лучше выбрать. Она рассказала, что ждёт девочку, и намекнула, что уже выбрала для неё имя. Мэри выложила фотографию перины для малыша с вышивкой Kasey.
Ранее ИА Регнум сообщало, что футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае. Ранее футболист был объявлен в международный розыск по инициативе правоохранителей Амстердама по обвинениям в контрабанде наркотиков и нападении на собственного брата с ножом.