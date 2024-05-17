Москва, 17 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Мать бывшей участницы проекта «Дом-2» Мэри Кулешовой, которая ждет ребенка от футболиста Квинси Промеса, рассказала ИА Регнум, что уголовное дело против футболиста якобы сфабриковано, чтобы посадить её новоявленного родственника.

РИА Новости/Алексей Филиппов Квинси Промес

17 мая стало известно, что футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Он находился под арестом в ожидании экстрадиции в Нидерланды. Он был дважды заочно осуждён судом Нидерландов за торговлю наркотиками и вооружённое нападение на собственного двоюродного брата. Промес был освобождён из-под стражи на определённых условиях. Адвокаты футболиста не разглашают детали освобождения. По данным СМИ, покидать ОАЭ спортсмену нельзя.

Соцсети Мэри Кулешова

Новость о том, что Квинси вышел из тюрьмы в Дубае, где находился с марта, очень обрадовала его близких в России. Ведь в Москве у него скоро появится дочь. Бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова вынашивает ребёнка от футболиста, сейчас она находится на девятом месяце беременности. Её мама и бабушка будущего ребёнка Снежана Кулешова рассказала ИА Регнум, что считает все обвинения против отца своей внучки злонамеренными выдумками.

Соцсети

«Мне, конечно, Квинси очень жаль, я очень надеялась, что он выйдет из тюрьмы как можно скорее. Мне кажется, что эти все истории про него — просто выдумка, чтобы его посадить. Квинси очень добрый и хороший человек, семью свою любит и к нам всегда хорошо относился. Он мне футболку подписал, я её берегу. Квинси меня так часто на футбол звал, когда они с командой в Краснодар приезжали», — поделилась 52-летняя мать Мэри Кулешовой Снежана Витальевна.

28-летняя Мэри Кулешова должна родить в ближайшее время. Женщина рассказала своим подписчикам в соцсетях, что уже заключила контракт на роды и советуется с ними, какие товары для ухода за малышкой лучше выбрать. Она рассказала, что ждёт девочку, и намекнула, что уже выбрала для неё имя. Мэри выложила фотографию перины для малыша с вышивкой Kasey.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае. Ранее футболист был объявлен в международный розыск по инициативе правоохранителей Амстердама по обвинениям в контрабанде наркотиков и нападении на собственного брата с ножом.