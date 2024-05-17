Москва, 17 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. С 17 по 19 мая пользователям «ВКонтакте» и «Одноклассников» бесплатно станет доступен эксклюзивный контент от 80 российских музеев и блогеров. Участники проекта проведут виртуальные лекции, спектакли и экскурсии специально для пользователей этих двух платформ, сообщила пресс-служба VK.

Известия/Александр Казаков

К всероссийской акции «Ночь музеев» VK запустила проект «Музейный мир». Среди участников — Культура.РФ, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, ГМИРЛИ им. В. И. Даля, Русский музей, центр «Эрмитаж-Казань» и региональные музеи. Контент в формате видео, клипов и трансляций доступен по хештегу #МузейныйМир в официальных сообществах.

Так, 17 мая пользователи «ВКонтакте» смогут посмотреть лекцию директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачёвой «Египетская коллекция ГМИИ им. А. С. Пушкина» в сообществе музея им. Арсеньева, виртуально прогуляться по парадным залам Гатчинского дворца «Беседы с Флорой» и посетить онлайн-экскурсию по выставке «Солнечный круг» от Российского этнографического музея. В «Одноклассниках» будет доступен концерт к 110-летию Музея музыки «Музей, который звучит», а также видеоэкскурсия «Политехнический музей за стенами исторического здания».

18 мая в официальном сообществе Музея Москвы «ВКонтакте» состоится трансляция музыкального спектакля «Евгений Онегин: версия Ленский». Государственный исторический музей проведёт виртуальные кураторские экскурсии по выставкам «Клады. Сокрытая история» и «Русская свадьба. Традиции и обряды». Музеи космонавтики в Москве и Калуге представят серию лекций о современной космонавтике в России. Пользователи «Одноклассников» смогут посетить онлайн-экскурсию по Фермерскому дворцу в «Петергофе» и виртуально прогуляться по выставке «Лиловый мост» от Саратовского музея имени А. Н. Радищева.

19 мая лекторий Dостаевский проведёт лекцию «Валентин Серов», а Мультимедиа Арт Музей — экскурсию «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». В сообществе Третьяковской галереи «ВКонтакте» пройдёт кураторская экскурсия по выставке «Николай Ульянов».

В VK Клипах музей Востока, музей Фаберже, Херсонес Таврический, центр Вознесенского, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и другие поделятся интересными фактами из мира искусства, историями о самых значимых экспонатах и интервью с сотрудниками.

Пользователи «Одноклассников» смогут установить на аватарки уникальные рамки, подготовленные специально для проекта пятью ведущими музеями: музеем им. Андрея Рублева, Третьяковской галереей, музеем-заповедником «Петергоф», Эрмитажем и Всероссийским музеем декоративного искусства.

«Мы традиционно поддерживаем акцию «Ночь музеев». В этом году запланировано 45 эксклюзивных виртуальных прогулок по музеям Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, Северного Кавказа и других регионов страны. Digital-формат позволит любителям искусства, которые физически не могут посетить галерею или предпочитают прикасаться к прекрасному с помощью своих гаджетов, присоединиться к лекциям, экскурсиям и другим активностям российских музеев», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.

В апреле пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получили доступ к произведениям русских классиков в новом формате. В честь Всемирного дня книги VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник. Авторы, писатели, издательства и библиотеки публиковали новеллы в формате историй «ВКонтакте» и моментов в «Одноклассниках». Эти произведения затем появились на диджитал-полках в разделе «Сюжеты».