Пекин, 17 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Так называемые «формулы мира», которые предлагают Запад и Киев для урегулирования конфликта на Украине, основаны на «хотелках», а не на желании добиться мира, заявил президент России Владимир Путин 17 мая на встрече с журналистами в Харбине в ходе государственного визита в Китай.

РИА Новости/Максим Блинов

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Его попросили прокомментировать запланированную в Швейцарии конференцию по Украине. Глава государства напомнил, что в 2022 году в ходе российско-украинских переговоров, которые проходили в Минске и Стамбуле, представители киевского режима предварительно подписали соглашение с условиями мирного урегулирования, но потом сорвали переговорный процесс.

«Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не собирается участвовать в обсуждении неизвестных условий. Если её не приглашают на переговоры по Украине, то и не надо, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Швейцарии с 15 по 16 июня пройдёт саммит по Украине, при этом Россию на него не пригласили. МИД назвал это мероприятие провокационным, так как цель его организаторов — продолжить противостояние с Россией, а не добиться мира. Москва призвала партнёров не участвовать в этой встрече.

Президент Швейцарии Виола Амхерд 5 мая сообщила, что на конференцию по Украине пригласили в том числе лидеров государств, входящих в БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующий день заявил, что Пекин поддержит такие переговоры по украинскому кризису, которые признают и Москва, и Киев.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также отказался посещать мероприятие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективной конференцию, так как Москва не будет принимать в ней участия. По его мнению, там будут обсуждать идеи, не имеющие перспектив на реализацию.