Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Тему Украины затрагивали на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, который изложил свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

РИА Новости/Сергей Батурин

«Считаем, что Китай искренне стремится к решению проблемы Украины», — заявил российский президент.

Путин добавил, что китайская сторона в этом вопросе предлагает различные варианты, ведёт себя очень гибко.

Кроме того, российский лидер сообщил, что Си Цзиньпин рассказал ему о поездке в Европу и своей позиции по мирным инициативам. По теме украинского конфликта председатель КНР изложил основные тезисы того, о чем шла речь в ходе визита Си Цзиньпина в Европу.

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Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 мая заявил, что считает предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине наиболее реалистичными. Он заявил, что Пекин стремится добиться устранения первопричины конфликта.

Председатель КНР на встрече с Путиным 16 мая отметил важность честного обсуждения всех вариантов нормализации ситуации на Украине, чтобы иметь возможность как можно скорее продвинуть решение этого вопроса. Си Цзиньпин призвал создать сбалансированный механизм безопасности, который будет эффективным. Он также заявил, что Китай поддержит конференцию по урегулированию украинского конфликта, если её признают Москва и Киев и при условии, что обе страны примут в ней равное участие.