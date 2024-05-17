Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Россия после распада СССР утратила некоторые производственные компетенции, но быстро их восстановила. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Некоторые вещи, мы их утратили после развала Советского Союза, но очень быстро все компетенции восстановили», — сказал он.

В качестве примера глава государства привёл то, что некоторые двигатели, например, морские, производили в других частях Советского Союза, а не в России.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера, в ходе встречи с Путиным представил законопроект и концепцию технологического развития страны. Он отметил, что план включает в себя, в частности, проекты технологического суверенитета и нацелен на создание конкретной продукции — станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и другие. Также он выделил проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут в дальнейшем определять облик производственных систем.