Путин заявил о необходимости работать над собой
Путин: работа над собой помогает добиться успеха
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Харбинского политехнического университета признался, что ему нужно ещё много работать над собой.
Один из студентов рассказал, что российский лидер является для него примером, настойчивость и дальновидного которого всегда вдохновляли его на рост. Молодой человек поинтересовался у главы государства, как ему удалось развить эти качества.
«Не знаю, так получилось. Вообще, мне кажется, что мне, как и многим, как всем людям, многого не хватает. Я ещё должен работать над собой», ― сказал Путин.
Российский лидер назвал критическое отношение к себе, постоянную работу над собой залогом успеха в любом деле.
Как сообщало ИА Регнум, Путин считает важным, чтобы даже золотая молодёжь сама «карабкалась» по жизни и достигала успеха своим трудом. На встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства 18 декабря прошлого года он заявил, что, если человеку всё с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит.
Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР 17 мая глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.
Также 17 мая российский президент посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, который является единственным действующим православным храмом в Харбине. Кроме того, российский лидер провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка, которая проводится с 2014 года, будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре.
На встрече со студентами Харбинского политехнического университета президент заявил, что в период пандемии произошло сокращение студенческих обменов между Россией и Китаем, однако он выразил уверенность, что число студентов в странах будет расти.
Российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая. На следующий день в Доме народных собраний состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждали широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.
По итогам переговоров главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.