Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Харбинского политехнического университета признался, что ему нужно ещё много работать над собой.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Один из студентов рассказал, что российский лидер является для него примером, настойчивость и дальновидного которого всегда вдохновляли его на рост. Молодой человек поинтересовался у главы государства, как ему удалось развить эти качества.

«Не знаю, так получилось. Вообще, мне кажется, что мне, как и многим, как всем людям, многого не хватает. Я ещё должен работать над собой», ― сказал Путин.

Российский лидер назвал критическое отношение к себе, постоянную работу над собой залогом успеха в любом деле.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин считает важным, чтобы даже золотая молодёжь сама «карабкалась» по жизни и достигала успеха своим трудом. На встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства 18 декабря прошлого года он заявил, что, если человеку всё с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР 17 мая глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Также 17 мая российский президент посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, который является единственным действующим православным храмом в Харбине. Кроме того, российский лидер провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка, которая проводится с 2014 года, будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре.

На встрече со студентами Харбинского политехнического университета президент заявил, что в период пандемии произошло сокращение студенческих обменов между Россией и Китаем, однако он выразил уверенность, что число студентов в странах будет расти.

Российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая. На следующий день в Доме народных собраний состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждали широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.

По итогам переговоров главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.