Пекин, 17 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал космическую роботизированную руку.

РИА Новости/Михаил Метцель

В Харбинском политехническом университете Путину показали механическую роботизированную руку, помогающую в работе на орбите. Российский лидер воспользовался предложением и пожал её.

Путин также оставил запись в книге почётных гостей университета. Глава государства написал, что поздравляет университет с выдающимися успехами, и пожелал дальнейшего развития в области образования и науки.

Харбинский политехнический университет Путин посетил 17 мая. Там он встретился с китайскими и российскими студентами и преподавателями. Перед началом встречи Путин ознакомился с музейной экспозицией вуза. На ней представлены различные разработки, включая робота для проверки рассады, а также макеты марсохода «Чжужун» и спутников «Лунцзян-2», «Лунцзян-3» и «Дружба АТУРК». Российскому президенту также рассказали об истории университета и его достижениях.

Харбинский политехнический университет является одним из ведущих высших технических учебных заведений Китая, где обучаются более 58 тысяч студентов.