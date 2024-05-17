Москва, 17 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про казино для пенсионеров, путешествующую вплавь баню, охоту на статую и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Денис Шакиров Маралы

Центральный федеральный округ

«Москва. Городовой» пишет, что в столице нашли и закрыли казино для пенсионеров. Оно работало в обычной квартире, старичков приглашали через телефонную рассылку, деньги у игроков принимал оператор на входе, он же выплачивал выигрыш, если он был.

В Подмосковье пострадал на редкость неудачливый зацепер. На станции Электроугли его ударило током, и у юноши сгорел половой орган. Парень упал с крыши вагона на рельсы, очевидцы вытащили его на платформу. Пострадавшего увезли в реанимацию. «Возможно, данный случай подействует на зацеперов лучше, чем бесконечные смерти на крышах электричек. Ведь парню с этим теперь как-то жить», — комментируют «Новости Замкадья».

«Местные. Иваново» рассказали удивительную историю из Лежнево. 47-летний мужчина был недоволен замечаниями соседей, которые попрекали его антиобщественным образом жизни. В итоге он так обиделся, что отправился резать колеса соседской машине, а когда его заметили, бросился с ножом на соседку. И ведь, как ни крути, в своих замечаниях соседи были правы.

Пара из Курчатова установила антирекорд, отправив мошенникам 19 миллионов 700 тысяч рублей. «Курский пост» передаёт, что женщине позвонили якобы из банка и сказали, что на неё пытаются оформить кредит. Дама рассказала о звонке супругу, и они вдвоем стали слать накопления, а затем и оформленные кредиты на счета и номера телефонов, которые им диктовали…

Тем временем в Костромской области горячо обсуждают новость, что на сайте госуслуг могут открыть сервис для знакомств. Причём мужчины в комментариях жалуются на жительниц Костромы, которым якобы нужен только секс, а не семья. Костромской канал «Родина Снегурочки» в данной ситуации даже не знает, кем больше гордиться: горячими раскрепощёнными костромичками или костромичами, желающими тихого семейного счастья: «Кострома mon amour».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге задержали вора-акробата или вора-ниндзя, который довольно экстравагантно ограбил магазин с техникой на 340 тысяч рублей. Грабитель прятался в вентиляции торгового центра и по ней перебирался от магазина к магазину, где забирал дорогую технику. «Flash Питер» удивляется, что грабитель даже выбирал, что именно украсть. Но в одном из магазинов сработала сигнализация, а когда мужчина решил спрятаться, его учуяла служебная собака.

Псковская область оказалась лидером в России по обеспеченности населения жильём. На одного жителя региона в среднем приходится 37,9 кв. м. На втором месте Новгородская область с показателем 36,7. «Впрочем, все объяснимо: оба региона — с небольшой численностью населения, которое к тому же и сокращается», — объясняют «Псковские причуды».

Приволжский федеральный округ

В очередной раз неизвестные украли указатель с названием села Лох в Саратовской области. Причём табличка с названием села, прикреплённая на сварку, продержалась рекордные 140 дней. Изготовление знака стоит 1900 рублей, и неравнодушные предложили зарабатывать на популярном имени села, продавая такие указатели как сувениры, передают «Новости Саратова»..

«Нижний гиперболоид» сообщает, что на Стрелку в Нижнем Новгороде вернут один портовый кран из тех, что раньше там стояли и были неотъемлемой частью пейзажа. Но теперь кран не будет работать, а станет арт-объектом.

Южный федеральный округ

В Джубге нетрезвые мужчины едва не утопили в море машину. «Что ударило мужикам в голову, не очень понятно, но они заехали на BMW в море, а выехать обратно уже не получилось», — рассказывает «Краснодар-Телетайп». В итоге пришлось обращаться за помощью. Автомобиль вытащил уазик.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Стрелы Казбека» рассказали про девушку, которая потеряла туфельку во время марша на параде Победы, но не остановилась и дошла до конца. Туфельку ей вернул губернатор Ставрополья. Ещё одной «Золушкой» в нынешнем году стала курсантка из Екатеринбурга. Она потеряла ботинок на Красной площади, но тоже не остановилась и не нарушила строй.

А в Хасавюрте невестка украла у своего свёкра 2 млн рублей. Кража получилась по бытовому нелепой. 38-летняя женщина, проживающая в соседнем доме, во время уборки нашла под матрасом деньги и присвоила их. Возбуждено уголовное дело о краже, передает «Что там у дагестанцев?».

Уральский федеральный округ

В Свердловской области объявили облаву на трёх медведей-подростков, которые бесчинствуют в деревне Глазуновка. «Страновед» пишет, что «ОПГ в составе троих медвежат» роется в мусорных контейнерах, пугает селян. После поимки их отправят в питомник на передержку, где привьют правила хорошего тона. Когда медвежата вырастут, их выпустят в лес вдали от населенных пунктов.

Уровень Тобола в Кургане все еще высокий после паводка, и на днях там заметили деревянную баню, которая плыла по реке. Ее видели в разных районах, пишет «Курганистан». Но, кажется, она уже села на мель.

«Бажовский сказ» удивляется, что в усадьбе, где жил революционер Яков Свердлов, недавно работал публичный дом. В бывшей штаб-квартире екатеринбургского комитета РСДРП полиция нашла девушек, большие кровати и джакузи. Причем дом, конечно, является памятником истории.

Сибирский федеральный округ

В Барнауле женщина, которую «Регион 22» прозвал «пышной Афродитой», решила отдохнуть на остановке общественного транспорта в совершенно голом виде. На все вопросы полиции она поднимала руки и эффектно демонстрировала грудь…

Пьяный житель Бурятии отстрелил голову скульптуре марала, которая стоит на въезде в село Туран. «Ариг Ус» пишет, что вандала задержали по горячим следам. Он отстрелил голову скульптуре, когда был пьян. Голову марала нашли у него дома.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» передает, что самый длинный в мире пешеходный маршрут — дорога из Магадана в африканскую деревню Альгус. К такому выводу пришел один любопытствующий пользователь, который изучил карты и составил наиболее длинный маршрут: в нем 22 387 км. Путь займет около 187 суток, без учета времени на отдых и сон. На пути будут горы, пустыни, зоны вечной мерзлоты и адской жары.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 мая.