Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин гордится тем, что в стране создали навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Об этом он заявил 17 мая на встрече со студентами в Харбинском политехническом университете.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Слава богу, мы вовремя занялись этим», — сказал он.

Путин сообщил, что система работает успешно, действует полноценная российская спутниковая группировка, у спутников увеличили жизненный цикл. Он также заявил о готовности России к обмену информацией с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил Харбин в рамках двухдневного государственного визита в Китай. 16 мая он провёл ряд переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Встречи проходили в формальной и неформальной обстановке. В общей сложности главы государств вместе были более 12 часов.

Систему ГЛОНАСС развернули для полного покрытия Земли в сентябре 2010 года. На околоземную орбиту запустили 24 спутника. В октябре 2023 года НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») объявило о разработке новых наземных станций, которые повышают точность ГЛОНАСС.