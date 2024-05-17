Москва, 17 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Видео, на котором посол Норвегии в Москве Роберт Квиле грубо оттолкнул журналиста «Известий», на Западе пытаются выставить фейком. Если бы подобное сделал российский представитель, на Западе громко возмущались бы, написала 17 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Известия

Дипломат прокомментировала инцидент, который произошёл 16 мая у гостиницы «Метрополь», где глава представительства Евросоюза в России Ролан Галараг провёл конференцию «День Европы».

Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов у входа в здание обратился с вопросом к послу, который приехал на мероприятие. Дипломат грубо оттолкнул журналиста.

«Если бы такое позволил себе кто-то в России или российский посол за рубежом в отношении западного журналиста, крик был бы на весь мир», — написала Захарова.

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Поскольку некрасиво поступил западный дипломат, его пытаются оправдать в прессе стран НАТО, отметила Захарова. Портал Dagbladet не только оправдывал Квиле, но и обвинил российскую прессу в фабрикации видео. С этой целью журналисты портала Ивар Эстебё, Кристоффер Сольберг и Магнус Паус пригласили «эксперта по России» Ивера Нойманна, охотно подтвердившего их версию о том, что всё случившееся — «манипуляция и сфабрикованная реальность, которая даже больше, чем была в СССР», рассказала представитель МИД.

Дипломат назвала эту ситуацию «миром постправды».

«Эксперт» Ивер Нойманн долго рассуждает о цивилизационных особенностях России, но лучше бы подумал о том, что стало с европейской цивилизацией, которая, кажется, теперь состоит исключительно изо лжи, которую даже уже и не пытаются выдать за правду», — написала Захарова, добавив, что День Европы получился «весьма показательным».

В Москве у «Метрополя» 16 мая прошёл митинг против конференции «День Европы». Участники акции растянули транспарант с надписью «Русская кровь на ваших руках».

В конце октября прошлого года Квиле вызвали в МИД России в связи с попытками властей Норвегии сорвать мероприятия чествования памяти советских воинов в городе Киркенес. Мэр города Магнус Меэланд лично убрал с памятника возложенный консулом России Николаем Коныгином венок. В МИД это назвали актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей.