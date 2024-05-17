Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Сотрудничество с приграничными районами Китая даёт результат для Дальнего Востока. Об этом 17 мая на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил президент Владимир Путин.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Результат для Дальнего Востока России, я полагаю, есть, мы видим это. Например, объём инвестиций в Дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации», ― рассказал он.

Глава государства добавил, что это указало на то, что инвесторы ответили на предложения российской стороны.

«В Китае, в Харбине, здесь давно уже идут наши друзья, ваши старшие товарищи, по пути создания преференциальных режимов для развития этих территорий. И это хорошо получается», ― отметил Путин.

Он указал на необходимость использовать опыт друг друга для того, чтобы создавать наилучшие условия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 мая заявил, что Россия приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств в РФ. По его словам, Москва готова предоставлять китайским инвесторам экономические льготы, поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, российским высококвалифицированным кадрам.

Президент заявил, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов, а также стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест.

Он подчеркнул, что российско-китайский энергетический альянс и дальше будет укрепляться. По его словам, Россия готова бесперебойно и надёжно снабжать предприятия, города, посёлки Китая экологически чистой энергией, светом и теплом.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 15 мая сообщил, что Россия и Китай планируют вложить 7 млрд рублей в строительства первого на Дальнем Востоке терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов. Общая стоимость проекта составит почти 30 млрд рублей. Он отметил, что проект СУГ показывает как важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, так и важность взаимодействия России и Китая в сфере энергетики.