Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил блюда китайской кухни. Своим мнением он поделился на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета 17 мая.

РИА Новости/Олег Ласточкин

«Великих мировых кухонь немного, но китайская, безусловно, одна из них», — заявил Путин.

Он отметил, что кухня любого народа, любой нации является частью его культуры.

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Как сообщало ИА Регнум, в первый день визита делегации во главе с Путиным предложили отведать блюда китайской кухни. В меню значились в том числе утка по-пекински, устрицы в утином бульоне, трепанг с луком-пореем, а также овощи в соусе из морепродуктов и пятнистый окунь в бульоне из креветок. На десерт для делегации выбрали сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Государственный визит Путина в Китай начался 16 мая. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента России, которая продлится два дня.

17 мая глава государства посетил Харбинский политехнический университет. Он уже ознакомился с музейной экспозицией университета, которая включает архивные фотографии и документы об истории вуза. Также представлены разработки для разных отраслей и областей экономики. Например, там разместили модель марсохода «Чжужун» и макеты спутников «Лунцзян-2» и «Лунцзян-3».