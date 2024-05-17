Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Потенциал сотрудничества России и Китая в космосе такой же безграничный, как и сам космос. Страны планируют совместное освоение Луны, заявил 17 мая президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Харбинском политехническом университете.

Roscosmos/via Globallookpress.com

«Здесь у нас с китайскими друзьями есть совместные планы. Мы работаем по всем этим направлениям», — сказал он.

Президент также напомнил, что освоение космоса и Луны требует больших капиталовложений. Также для этого нужны специалисты от обеих сторон, которые смогут работать в единых командах.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин с 16 мая находится с государственным визитом в Китае. В Пекине он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры прошли очень хорошо, стороны обсудили торгово-экономическую сферу и внешнеполитические темы.

Во время посещения Харбинского политехнического университета Путин осмотрел экспозицию, посвященную освоению космоса. Ему показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага и рассказали об идее работать вместе с Россией и в перспективе развернуть на Марсе российский и китайский флаги. Президент назвал это хорошей идей.

В июне 2018 года Россия и Китай подписали соглашение о партнёрстве по вопросам исследования Луны и дальнего космоса после переговоров Путина и Си Цзиньпина. Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня.

В декабре 2023 года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила, что Россия примет участие в лунном проекте «Чанъэ-7». Стороны также договорились сотрудничать в строительстве Международной лунной научно-исследовательской станции.