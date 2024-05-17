Москва, 17 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Пассажиры Большой кольцевой линии Московского метрополитена 18 и 19 мая увидят парад поездов, приуроченный к 89-летию со дня открытия первой ветки столичной подземки. Об этом в с воем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Девять составов разных эпох метрополитена будут ходить в выходные по БКЛ в честь дня рождения метро. Среди них — «Номерной», Еж-3, «Русич», «Москва» и «Москва-2020», — заявил мэр столицы.

Отмечается, что впервые в параде будет участвовать модификация поезда «Ока» со сквозным проходом. За расцветку она получила прозвище «баклажан». Также пассажиры увидят новейшие составы «Москва-2024», курсирующие на Замоскворецкой линии метро. Первым в колонне станет ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны. В любой день на нём можно проехать на Сокольнической линии.

Первую ветку Московского метрополитена открыли 15 мая 1935 года. Она проходила от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской».

За 89 лет в метро открылись 294 станции, включая Московское центральное кольцо, отметил Сергей Собянин. Помимо строительства новых станций на действующих ветках подземки, в ближайшие годы в Москве заработают ещё три линии — Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская, добавил столичный градоначальник.

22 апреля стало известно, что в столице завершают строительство трубопроводов к станции метро «Потапово». Летом рабочие закончат прокладку 6,7 км коммуникаций. Станция «Потапово» войдёт в состав Сокольнической линии метро. Её открытие улучшит транспортное обслуживание ещё двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.