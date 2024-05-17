Москва, 17 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Интерес «Ростеха» к Челябинскому электрометаллургическому комбинату вызван тем, что выпускаемый на ЧЭМК металл необходим оборонной промышленности страны, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Сергей Чемезов

Он сообщил, что по поручению президента Владимира Путина «Ростех» может привлечь частных инвесторов и на их средства перенести производство за пределы Челябинска. Инвесторы уже проявили интерес. «Ростех» должен будет после переноса обеспечить последующую загрузку предприятия и спрос на ферросплавы.

«Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолёты не построим, ни танки, ни пушки», — сообщил Чемезов в интервью РБК.

Он рассказал, что основная часть продукции ЧЭМК шла на экспорт, а на ферросплавы для внутреннего рынка руководство предприятия постоянно повышало цены. «Ростех» предупреждал, что так дальше продолжаться не может.

Глава «Ростеха» рассказал, что производство в итоге попало под контроль резидентов недружественных стран, в частности канадско-швейцарской RFA International, выступавшей трейдером ЧЭМК.

«Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину», — рассказал Чемезов.

Он уточнил, что активы владелец ЧЭМК Юрий Антипов и связанные с ним лица выводили на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов. Владельцы заявляли при этом, что заводы не относятся к ВПК, поскольку холдинг поставлял ферросплавы другим предприятиям, а они отправляли сталь оборонным заводам.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Антипова задержали по подозрению в мошенничестве и 27 февраля отпустили под подписку о невыезде.

Генпрокуратура 13 февраля обратилась в Арбитражный суд с целью вернуть в собственность государства три предприятия группы ЧЭМК. В надзорном ведомстве считают, заводы, относящиеся к ВПК, незаконно приватизировали 30 лет назад. В итоге они оказались под контролем резидентов недружественных стран.