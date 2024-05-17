Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК нуждами военного производства
Глава «Ростеха» Чемезов: металл ЧЭМК необходим для танков, пушек и самолётов
Москва, 17 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Интерес «Ростеха» к Челябинскому электрометаллургическому комбинату вызван тем, что выпускаемый на ЧЭМК металл необходим оборонной промышленности страны, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Он сообщил, что по поручению президента Владимира Путина «Ростех» может привлечь частных инвесторов и на их средства перенести производство за пределы Челябинска. Инвесторы уже проявили интерес. «Ростех» должен будет после переноса обеспечить последующую загрузку предприятия и спрос на ферросплавы.
«Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолёты не построим, ни танки, ни пушки», — сообщил Чемезов в интервью РБК.
Он рассказал, что основная часть продукции ЧЭМК шла на экспорт, а на ферросплавы для внутреннего рынка руководство предприятия постоянно повышало цены. «Ростех» предупреждал, что так дальше продолжаться не может.
Глава «Ростеха» рассказал, что производство в итоге попало под контроль резидентов недружественных стран, в частности канадско-швейцарской RFA International, выступавшей трейдером ЧЭМК.
«Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину», — рассказал Чемезов.
Он уточнил, что активы владелец ЧЭМК Юрий Антипов и связанные с ним лица выводили на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов. Владельцы заявляли при этом, что заводы не относятся к ВПК, поскольку холдинг поставлял ферросплавы другим предприятиям, а они отправляли сталь оборонным заводам.
Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Антипова задержали по подозрению в мошенничестве и 27 февраля отпустили под подписку о невыезде.
Генпрокуратура 13 февраля обратилась в Арбитражный суд с целью вернуть в собственность государства три предприятия группы ЧЭМК. В надзорном ведомстве считают, заводы, относящиеся к ВПК, незаконно приватизировали 30 лет назад. В итоге они оказались под контролем резидентов недружественных стран.