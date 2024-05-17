Москва, 17 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Детский фокусник организовал притон для наркоманов в квартире в центре Москвы. Иллюзионист выступал на детских и звёздных мероприятиях, а параллельно в квартире содержал притон, в котором изготовляли и употребляли наркотики. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Артист Сергей Шнуров и Сергей Глухов

14 мая в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков полиции стало известно о причастности к преступлению 38-летнего Сергея Глухова — детского фокусника, артиста цирка и иллюзиониста. Оперативники выяснили, что в свободное от основной деятельности время Сергей держал наркопритон на Бауманской улице.

«38-летний мужчина систематически предоставлял помещение, а именно квартиру на Бауманской улице, в которой он проживает, для приготовления и употребления наркотических средств мефедрон», — сообщил собеседник агентства.

Следствию удалось установить несколько эпизодов нарушения закона. По данным оперативников, в начале марта 2024 года фокусник предоставил квартиру 25-летнему мужчине для приготовления и употребления мефедрона. Через несколько дней в квартиру на Бауманской наведался 18-летний молодой человек с той же целью, его Сергей тоже впустил. Ещё через некоторое время услугами иллюзиониста воспользовался 37-летний мужчина. 15 мая в отношении Глухова возбудили уголовное дело за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ч.1 ст.232 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде.

О фокуснике известно, что он около 17 лет выступает на мероприятиях в качестве приглашённого артиста. Он показывает фокусы, жонглирует и даже обучает детей магии. Среди отзывов на его выступления множество благодарностей от родителей, заказывавших шоу на детские праздники. Кроме того, Сергей принимал участие и в разных мероприятиях, куда приглашали многих российских звёзд. Его социальные сети пестрят фотографиями с такими артистами, как Гоша Куценко, Сергей Шнуров, Дмитрий Хрусталёв и многими другими.

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