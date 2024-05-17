Дубай, ОАЭ, 17 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Игрока московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Об этом сообщает нидерландское издание Het Parool.

Валерий Шарифулин/ТАСС Квинси Промес

По информации источника газеты, спортсмена отпустили на определенных условиях, содержание которых не раскрывается.

Отмечается, что, как правило, лицам, освобожденным в Дубае, запрещено покидать страну. Кроме того, законодательство предусматривает внесение залога, обязанность сообщать о перемещениях и отвечать на каждый звонок властей.

Как сообщало ИА Регнум, футболиста московского клуба арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в марте 2024 года. Причиной ареста стал запрос об экстрадиции из Нидерландов.

На родине ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 года тюремного заключения соответственно. В Амстердаме 20 сентября суд рассмотри апелляцию нападающего. При этом не уточняется, по какому из обвинений её подавали.

Позже стало известно, что адвокаты игрока намерены на длительный период отсрочить процесс его экстрадиции. Для этого они будут подавать постоянные апелляции, на рассмотрение которых требуется время.